Галлиани: с правилом ФФП «Милан» Берлускони не выиграл бы 5 Кубков чемпионов

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани раскритиковал правило финансового фэйр-плей (ФФП), которое было введено УЕФА.

«На мой взгляд, это неправильно. Мы приняли „Милан“, когда он не попадал в еврокубки на протяжении двух лет подряд. И нам удалось выиграть чемпионат Италии, Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок всего за три года. Сегодня это было бы невозможно. С правилом финансового фэйр-плей „Милана“ Берлускони, который выиграл пять Кубков чемпионов, просто не существовало бы, — приводит слова Галлиани Sport Mediaset.

Берлускони занял пост президента «Милана» в 1986 году. При нём россонери побеждали в главном европейском клубном турнире в 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах.