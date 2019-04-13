Защитник молодёжной команды «Зенита» забил гол в свои ворота с 30 метров

В эти минуты проходит матч 23-го тура молодёжного первенства России между «Зенитом» и «Анжи». Команды встречаются на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге.

Уже на 7-й минуте счёт в поединке был открыт. Полузащитник хозяев Максим Левин, пытаясь отдать передачу назад своему вратарю, поразил собственные ворота.

Видео гола доступно в «твиттере» «Зенита».

На 49-й минуте встречи счёт сравнял хавбек сине-бело-голубых Андрей Анисимов.

В турнирной таблице молодёжного первенства России «Зенит» находится на 7-м месте, «Анжи» — на 16-м. Команда из Санкт-Петербурга имеет в активе 39 очков, коллектив из Махачкалы — 13.

Первые команды «Зенита» и «Анжи» сыграют в воскресенье, 14 апреля. Матч начнётся в 16:30 мск.