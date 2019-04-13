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Дракслер: Неймар и Мбаппе не закончили работу в «ПСЖ». Уверен, они останутся

Дракслер: Неймар и Мбаппе не закончили работу в «ПСЖ». Уверен, они останутся
Футбол / Франция

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер отметил, что нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, вероятнее всего, останутся во французской команде. Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал», а бразилец Неймар может вернуться в каталонскую «Барселону».

«Я не спортивный директор „Пари Сен-Жермен“, но если спросите меня, то я думаю, что они останутся. Неймар и Мбаппе не закончили работу здесь, и поэтому я уверен, что они останутся», — приводит слова Дракслера сайт телеканала Canal +.

«Пари Сен-Жермен» набрал 81 очко в 30 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В тройку лидеров соревнования на данный момент также входят «Лилль» (61) и «Лион» (56).

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