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За вингером «Бенфики» в игре с «Айнтрахтом» следили 10 клубов

За вингером «Бенфики» в игре с «Айнтрахтом» следили 10 клубов
Футбол / Лига Европы

За игрой вингера «Бенфики» Жоау Фелиша в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» наблюдали сразу 10 клубов, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, за действиями 19-летнего футболиста «орлов», который отметился в том поединке хет-триком, следили представители «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Интера», «Баварии», «Челси», «Тоттенхэма», «Арсенала», «Лестера», «Манчестер Сити» и «Барселоны».

В нынешнем сезоне в составе «Бенфики» Фелиш сыграл 36 матчей, отметился 15 результативными ударами и 7 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных за футболиста — € 120 млн. Он был назван лучшим игроком текущей недели в Лиге Европы.

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