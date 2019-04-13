«Арсенал» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Урала» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.



Запасные: Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Ткачёв, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.



«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков.



Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулёв, Араторе.