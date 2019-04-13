Икарди мечтает о переходе в «Реал»

Форвард «Интера» Мауро Икарди принял решение не продлевать контракт с миланским клубом, сообщает AS.

По информации издания, 26-летний нападающий намерен продолжить карьеру в команде, которая стабильно играет в Лиге чемпионов. Его мечтой является переход в «Реал», однако «сливочные» не рассматривают аргентинца в качестве приоритетного кандидата на усиление атаки. Наиболее вероятным для футболиста считается трансфер в «Ювентус», который им интересуется. За ситуацией с игроком следят также «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне в составе «Интера» Икарди сыграл 30 матчей, отметился 16 результативными ударами и 4 голевыми передачами. Его контракт с нерадзурри рассчитан до лета 2021 года.