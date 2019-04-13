Отец Неймара: «Золотой мяч» не является главной целью для сына

Отец форварда «ПСЖ» Неймара заявил, что выигрыш «Золотого мяча» не является самоцелью для его сына.

«Золотой мяч» — не главная цель для нас. Хотя многие именно так и считают, я говорю, что это неправда. Главная цель — победа команды. Ни один игрок не выиграл «Золотой мяч» без победы своей команды. Поэтому, если Неймар хочет достичь этой цели, он должен думать о коллективе. Если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, его шансы на выигрыш награды, как и других игроков команды, будут велики», — приводит слова Неймара-старшего RMC Sport.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Неймар сыграл 23 матча, отметился 20 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Только на этой неделе он вернулся в строй после травмы, полученной в кубковой игре со «Страсбургом» в январе.