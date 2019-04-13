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«Зенит» разгромил «Анжи» в матче молодёжного первенства России

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ

В матче 23-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал махачкалинский «Анжи». Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе петербургской команды голами отметились полузащитники Андрей Анисимов и Максим Левин, а также нападающие Максим Бачинский и Никита Симдянкин. За «Анжи» забил игрок «Зенита» Максим Левин, который отправил мяч в собственные ворота.

В другом матче тура красноярский «Енисей» обыграл «Уфу» со счётом 2:0. «Зенит» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Анжи» (13) — на последнем, 16-м месте. «Енисей» (25) располагается на 12-м месте, а «Уфа» (17) — на 14-м.

Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
13 апреля 2019, суббота. 11:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
4 : 1
Анжи-мол.
Махачкала
0:1 – Левин – 7 (автогол), 1:1 – Анисимов – 49, 2:1 – Бачинский – 61, 3:1 – Левин – 78, 4:1 – Симдянкин – 90
Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
13 апреля 2019, суббота. 06:00 МСК
Енисей-мол.
Красноярск
2 : 0
Уфа-мол.
Уфа
1:0 – Раздорских – 17, 2:0 – Марин – 51
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