«Зенит» разгромил «Анжи» в матче молодёжного первенства России

В матче 23-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал махачкалинский «Анжи». Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



В составе петербургской команды голами отметились полузащитники Андрей Анисимов и Максим Левин, а также нападающие Максим Бачинский и Никита Симдянкин. За «Анжи» забил игрок «Зенита» Максим Левин, который отправил мяч в собственные ворота.



В другом матче тура красноярский «Енисей» обыграл «Уфу» со счётом 2:0. «Зенит» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Анжи» (13) — на последнем, 16-м месте. «Енисей» (25) располагается на 12-м месте, а «Уфа» (17) — на 14-м.