Д. Алвес может вернуться в Испанию

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес может вернуться в испанскую Примеру, сообщает L'Equipe.

По информации источника, в подписании контракта с 35-летним игроком парижан заинтересована «Севилья». Однако возвращение бразильца в андалусийский клуб будет возможно только в том случае, если футболист не договорится с чемпионом Франции о продлении действующего соглашения.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Алвес принял участие в 23 матчах, отметился одним результативным ударом и пятью голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до ближайшего лета. За «Севилью» он выступал в период с 2002 по 2008 год. Играл он также за «Баию», «Барселону» и «Ювентус». В рамках чемпионата Испании он сыграл 422 матча и забил 25 мячей.