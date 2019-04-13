«Барселона» готовит предложение по де Лигту

«Барселона» намерена сделать предложение по защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту, информирует sport.es.

По сведеням источника, за 19-летнего игрока амстердамского клуба сине-гранатовые будут готовы заплатить € 60 млн и включить в контракт пункт об увеличении этой суммы за счёт всевозможных бонусов. С футболистом каталонцы рассчитывают подписать соглашение сроком до лета 2024 года и предложить ему зарплату на уровне Френки де Йонга — другого игрока «Аякса», который ближайшим летом переберётся на «Камп Ноу».

В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 46 играх, на его счету четыре результативных удара и две голевые передачи. Контракт голландца с клубом рассчитан до лета 2021 года.