«Тоттенхэм» — «Хаддерсфилд»: Эриксен, Льоренте и Моура — в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Хаддерсфилд Таун» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в 14:30 мск.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Уокер-Питерс, Фойт, Санчес, Вертонген, Дэвис, Ваньяма, Сиссоко, Эриксен, Льоренте, Моура.



«Хаддерсфилд Таун»: Хамер, Хадергьонай, Конголо, Шиндлер, Дурм, Горенц-Станкович, Хогг, Качунга, Бакуна, Лёв, Ахирни-Грант.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 64 очков в 32 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Хаддерсфилд Таун» (14) — на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль».