Евсеев: довольны этим очком, но по той ситуации и по моментам хотелось большего

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал краткий комментарий гостевой ничьей с «Енисеем» (0:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Встречались две команды, которые идут рядом в турнирной таблице и каждой нужны очки. Где-то игра складывалась в нашу пользу, где-то давили соперники. Такая ситуация для кого-то будет закономерная, считаю, что мы заслужили это набранное очко, у нас каждая игра, как последняя. Поэтому мы довольны этим очком, да, конечно, хотелось по той ситуации и по тем моментам большего», — приводит слова Евсеева официальный сайт красноярского клуба.

«Енисей» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» — на 14-м месте. В активе команды Аленичева 13 очков, у коллектив Евсеева — 21 балл.