«Чертаново» сыграло вничью с «Томью», «Тюмень» уступила курскому «Авангарду»

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Томь». встреча состоялась на стадионе спортивного городка «Лужники» и завершилась со счётом 1:1.



На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник томской команды Александр Ставпец. В компенсированное время первого тайма нападающий Владислав Сарвели отправил в ворота «Томи» ответный мяч. Таким образом, «Томь» продлила беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 4 матчей.



В других матчах тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» на домашнем стадионе уступила курскому «Авангарду» со счётом 0:1, а «Сибирь» и владивостокский «Луч» не смогли выявить победителя (0:0).



Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».

