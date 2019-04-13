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«Чертаново» сыграло вничью с «Томью», «Тюмень» уступила курскому «Авангарду»

«Чертаново» сыграло вничью с «Томью», «Тюмень» уступила курскому «Авангарду»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Томь». встреча состоялась на стадионе спортивного городка «Лужники» и завершилась со счётом 1:1.

На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник томской команды Александр Ставпец. В компенсированное время первого тайма нападающий Владислав Сарвели отправил в ворота «Томи» ответный мяч. Таким образом, «Томь» продлила беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 4 матчей.

В других матчах тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» на домашнем стадионе уступила курскому «Авангарду» со счётом 0:1, а «Сибирь» и владивостокский «Луч» не смогли выявить победителя (0:0).

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
13 апреля 2019, суббота. 13:00 МСК
Чертаново
Москва
1 : 1
Томь
Томск
0:1 – Ставпец – 32, 1:1 – Сарвели – 45+1
Удаления: нет – Калинский, 89
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
13 апреля 2019, суббота. 13:00 МСК
Тюмень
Тюмень
0 : 1
Авангард К
Курск
0:1 – Федчук – 55
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
13 апреля 2019, суббота. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
0 : 0
Луч
Владивосток
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