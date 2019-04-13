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«Уэска» потроллила Месси и «Барселону»

«Уэска» потроллила Месси и «Барселону»
Футбол / Испания

В субботу, 13 апреля, «Уэска» будет принимать «Барселону» в матче 32-го тура испанской Примеры.

Днём ранее стало известно, что матч пропустят несколько основных игроков каталонского клуба, включая и капитана Лионеля Месси. Это событие не осталось незамеченным хозяевами сегодняшней встречи. Так, в «твиттере» клуба из автономного сообщества Арагон появилось следующее сообщение: «Мы узнали, что в субботу на „Эль-Алькорас“ не приедет аргентинский форвард, который выделяется скоростью, дриблингом и реализацией голевых моментов. Но Эсекиель Авила полностью готов играть. Мы ничего не понимаем».

Напомним, Месси получил сильный удар по лицу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Сегодня аргентинец был готов сыграть, но он не попал в заявку «Барсы» по решению тренерского штаба.

«Уэска» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15
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