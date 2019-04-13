«Эспаньол» переиграл «Алавес» в матче 32-го тура Примеры

Завершилась встреча 32-го тура Примеры между «Эспаньолом» и «Алавесом». Победу в матче, проходившем на «Корнелье Эль-Прат», одержали хозяева.

Счёт на 19-й минуте открыл защитник хозяев Адрия Педроса. В дебюте второй половины игры автогол Виктора Лагуардии закрепил преимущество «попугаев». На 56-й минуте «Алавесу» удалось отыграть один мяч — результативный удар на счету форварда Хонатана Кальери. Встреча так и завершилась — со счётом 2:1.

«Эспаньол», набрав 41 очко в 32 матчах, поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (45) — на 7-м месте. В следующем туре «Эспаньол» на выезде сыграет с «Леванте». «Алавес» примет «Вальядолид».