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«Арсенал» и «Урал» разошлись миром

«Арсенал» и «Урал» разошлись миром
Футбол / РПЛ

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Урал». Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0.

На 76-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику екатеринбургской команды Михаилу Меркулову и он был вынужден покинуть поле. Таким образом, тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 6 матчей.

«Арсенал» набрал 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (27) — на 12-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 22 матчах.

В следующем туре тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Уфой» 20 апреля, а «Урал» 21 апреля дома примет казанский «Рубин».

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
13 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
0 : 0
Урал
Екатеринбург
Удаления: нет – Меркулов, 76
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