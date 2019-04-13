«Арсенал» и «Урал» разошлись миром

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Урал». Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0.



На 76-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику екатеринбургской команды Михаилу Меркулову и он был вынужден покинуть поле. Таким образом, тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 6 матчей.



«Арсенал» набрал 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (27) — на 12-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 22 матчах.



В следующем туре тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Уфой» 20 апреля, а «Урал» 21 апреля дома примет казанский «Рубин».