Федотов: «Оренбург» и в равных составах хорошо смотрелся, комбинировал

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) гостевом матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы и в равных составах хорошо смотрелись, комбинировали и забили два заслуженных мяча. Потом немножко подрастерялись, как обычно, сломали игру, привезли себе штрафной в очередной раз, с которого нас наказали. В перерывчике сделали корректировки – больше стали контролировать, владеть и забили этот фантастический гол в исполнении Деспотовича. Наконец-то его прорвало, и он исполнил то, что должен был сделать гораздо раньше», — сказал Федотов.

После отчётного матча «Оренбург» поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Федотова набрала 32 очка.