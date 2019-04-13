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«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛ

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛ
Футбол / Англия

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Хаддерсфилд Таун». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 24-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма. Второй мяч был отправлен в ворота «Хаддерсфилда» через 3 минуты — автором гола стал хавбек «шпор» Лукас Моура. На 87-й минуте Моура оформил дубль, а в компенсированное время полузащитник записал на свой счёт хет-трик. Таким образом, «Хаддерсфилд» продлил безвыигрышную серию в английской Премьер-лиге до 6 матчей.

«Тоттенхэм» набрал 67 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сместив лондонский «Челси». «Хаддерсфилд» (14) — на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль».

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
13 апреля 2019, суббота. 14:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
4 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 – Ваньяма – 24, 2:0 – Лукас Моура – 27, 3:0 – Лукас Моура – 87, 4:0 – Лукас Моура – 90+3
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