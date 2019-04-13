Гончаренко: Марио Фернандес сказал, что не было жёлтой карточки, и ушёл

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:3).



«У нас не было Ахметова, поэтому были проблемы в центральной зоне. Мы не контролировали игру так, как нам хотелось бы. „Оренбург“ очень легко попадал у нас между линиями. И, наверное, характерен второй пропущенный гол.



Удаление Фернандеса? Это всегда очень сильно влияет на игру команды, ломает игру. Но мы здесь ничего поделать не можем, и надо с такими ситуациями справляться. Что сказал ему у бровки? Ничего. Он сказал, что не было жёлтой карточки, и ушёл.



У ЦСКА были возможности усилить игру во втором тайме, если бы мы лучше прессинговали. А так, мы достаточно разрозненно вступали в отбор. Не хватало нам этого, чтобы создавать больше моментов», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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