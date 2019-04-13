Федотов — о голе Деспотовича: не всё же нам красоту собирать

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поделился мнением о победе над ЦСКА (3:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Упускать положительный результат — наша старая болезнь, но мы поработали над ошибками. В равных составах играли здорово, несмотря на этот нелепый пропущенный мяч, который нас не выбил из колеи. Продолжали действовать активно, забили два заслуженных мяча.



Потом началась неразбериха, начали бегать с мячом, перестали его контролировать. Боремся как раз с этим. В простой ситуации нарушаем правила, и нас наказывают. Когда этого нет, у наших ворот гораздо спокойнее. Бьют из убойных позиций, все мастера исполнять штрафные – вот результат. Таким образом мы дома проиграли „Анжи“ — со стандартного положения нам забили гол. Есть над чем работать.



В перерыве внесли небольшие корректировки, стали больше контролировать мяч, раскачивать команду. Ну и удалось забить третий мяч. Красивый! Не всё же нам красоту собирать.



Что сделал Фролов? Ну что это было… Была неготовность к эпизоду, вот и всё. Мы должны чётко понимать, что команда укомплектована очень серьёзными футболистами, большими мастерами. Они быстро оценили и исполнили этот момент. В такой ситуации вратарь как раз должен быть катализатором этой концентрации, расставить всех при стандартном положении и самому не забыть об обязанностях», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

Видео гола Деспотовича можно посмотреть на канале РПЛ в RuTube.