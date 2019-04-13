Деспотович — о своём голе: очень круто, такое иногда получается, иногда нет

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал о своём голе, забитом в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (3:2). Напомним, гол Деспотовича, забитый на 54-й минуте, принёс оренбургской команде три очка.



«Мой гол? Сначала я посмотрел, есть ли рядом партнёры, чтобы отдать пас. Попробовал ударить. Не знал, что так получится. Но исполнил. Очень круто. Иногда получается, иногда нет», — передаёт слова Деспотович корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА остался на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 очками в активе. «Оренбург» набрал 32 очка и поднялся на 6-е место в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит».

Видео гола можно посмотреть на канале РПЛ в RuTube.