Гончаренко: считаю незаслуженными две жёлтые карточки Фернандеса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал работу судейской бригады во время матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:3). Напомним, на 25-й минуте встречи вторую жёлтую карточку получил защитник «армейцев» Марио Фернандес и был вынужден покинуть поле.



«Эпизод с удалением? Это всё недалеко от меня было. Надо знать Марио. Этот человек всегда играет в футбол, он не может обидеть футболиста, сыграть грубо. Он скорее свою голову подставит под ногу сопернику, но никого бить не будет. Исходя из таких единоборств, которые он ведёт, две жёлтые карточки считаю незаслуженными», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

ЦСКА остался на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков. «Оренбург» (32) поднялся на 6-е место в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит».