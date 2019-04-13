Ахметов: так «убивать» нельзя

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, только в этом месяце зарегистрировавшийся в «Твиттере», написал третий пост в социальной сети.

Так, во время домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» 21-летний хавбек «армейцев» написал следующее: «Так убивать нельзя».

Ахметов не принимал участия в игре из-за перебора жёлтых карточек. В нынешнем сезоне на клубном уровне полузащитник в 23 матчах отдал три результативные передачи. В столичный клуб Ильзат перешёл летом прошлого года из казанского «Рубина».

Напомним, матч ЦСКА — «Оренбург» завершился со счётом 2:3. В первом тайме встречи за два предупреждения с поля был удалён защитник «армейцев» Марио Фернандес. Игру обслуживал Сергей Лапочкин.