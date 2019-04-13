Удаление Фернандеса и голевая феерия — в видеообзоре матча ЦСКА — «Оренбург»

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Оренбург». Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Первый гол был забит на 14-й минуте — его автором стал Иван Обляков. «Оренбург» смог достаточно быстро отыграться — на 18-й минуте ворота Игоря Акинфеева поразил Адесойе Ойеволе. Ещё через 6 минут гостей вперёд вывел Алексей Сутормин. Положение столичной команды ухудшилось, когда с поля был удалён Марио Фернандес. Тем не менее даже в меньшинстве хозяева смогли сравнять счёт. Впервые за долгое время отличился Абель Эрнандес. Однако гол Джордже Деспотовича принёс три очка «Оренбургу».



ЦСКА остался на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 матчах. «Оренбург» (32) поднялся на 6-ю строчку.

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