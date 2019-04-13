Федотов: в эпизоде с удалением Фернандеса всё было объективно

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поделился мнением об эпизоде с удалением защитника ЦСКА Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, победу одержала оренбургская команда — 3:2.



«Я не третейский судья, нам тоже в каких-то матчах многое не нравится. На мой взгляд, там всё было объективно – удар локтем, потом игра прямой ногой. По степени травмы, которая была нанесена Сутормину, всё очевидно. Не вижу, за что Мишкич должен был получать красную», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



ЦСКА остался на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 матчах. «Оренбург» (32) поднялся на 6-ю строчку. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит».

Гончаренко — о матче с «Оренбургом»: ради этого стоит приходить на ЦСКА