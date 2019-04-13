Влашич: иногда судят хорошо, иногда — плохо. Сегодня было плохо

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:3).



«Немного болит лодыжка, но, думаю, успею восстановиться к следующей игре. Красная карточка стала для нас тяжёлым испытанием. Марио — очень важный игрок, мы много играем через него.

Было тяжело вернуться, но мы сравняли счёт, было 2:2. Третий гол… Игрок, который забил этот гол, больше никогда так не забьёт. Матч закончился для них хорошо.

Не думаю, что говорить про судью нужно. Иногда судят хорошо, иногда — плохо. Сегодня было плохо. Ждём следующего матча. Согласен ли с Марио, что красной не было? Конечно, согласен. Весь стадион видел, что не было красной. Но судья решил так", — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.