Сутормин: карточка Фернандеса — заслуженная. Игрокам «Оренбурга» доставалось

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин поделился мыслями о решении Сергея Лапочкина, главного арбитра матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2), удалить защитника «армейцев» Марио Фернандеса, показав ему две жёлтые карточки за шесть минут.



«Карточка была заслуженной. Многие игроки ЦСКА говорят, что ничего не было. И не только в эпизоде с Фернандесом. Но если увидите мою голень, все вопросы отпадут. Нам доставалось», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



ЦСКА остался на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 очками в активе. «Оренбург» набрал 32 балла и поднялся на 6-ю строчку. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

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