М. Фернандес: судья убил ЦСКА? Конечно, так и есть

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мыслями о работе арбитра Сергея Лапочкина в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:3), в котором он получил две жёлтые карточки к 25-й минуте и был вынужден покинуть поле.



«Судья ошибся. Я видел эпизоды. О втором даже вообще говорить не буду, потому что там ничего не было. Давайте сконцентрируемся на первом эпизоде. Вы можете спросить других футболистов: я никогда не бью локтями, когда выпрыгиваю, хотя бы потому, что это не в моём характере. Но я должен разводить руки, выпрыгивая, чтобы бороться за верховой мяч. Я никогда не имею цели кого-то ударить. Мне очень грустно. Следующий матч с «Локомотивом» очень важен, но что я теперь сделаю?



Судья убил ЦСКА? Конечно, так и есть. Буду ли подавать апелляцию? Я не знаю. Сейчас у всех горячие головы, надо успокоиться. Я просто пришёл поговорить. Я что, оставлю своих друзей в Бразилии, чтобы приехать сюда и заниматься ерундой? Я жертвую, живу здесь один в отдалении от семьи, чтобы серьёзно работать и приносить пользу команде. Я дурака здесь не валяю. Когда вещи справедливы, о них надо говорить. Когда «Уфа» сравняла счёт, вопросов не было, они заслужили ничью.



Сложно играть вдесятером, особенно в российском чемпионате. Здесь все команды сильные, все борются. Потеря игрока осложняет ситуацию. Наша команда боролась, бегала и сражалась до конца, но не получилось», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

М. Фернандес: я в России не шутки шучу, моё удаление — это безобразие!