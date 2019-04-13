«Робот Алёша», разбитый нос Дивеева, Марио в ярости. Яркие фото поражения ЦСКА

13 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги «Оренбург» одержал волевую победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Первый гол в поединке был забит на 14-й минуте. Его автором стал Иван Обляков. «Оренбург» смог достаточно быстро отыграться — на 18-й минуте ворота Игоря Акинфеева поразил Адесойе Ойеволе. Ещё через 6 минут гостей вперёд вывел Алексей Сутормин. Положение столичной команды ухудшилось, когда с поля был удалён Марио Фернандес. Тем не менее, даже в меньшинстве хозяева смогли сравнять счёт. Впервые за долгое время отличился Абель Эрнандес. Однако гол Джордже Деспотовича принёс три очка «Оренбургу».



Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.