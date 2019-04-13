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«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче ФНЛ

«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал «Сочи». Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник Евгений Песегов, отличившийся на 18-й минуте. До перерыва преимущество «Сочи» увеличил защитник Игорь Юрганов. На 81-й минуте «Тамбов» остался в меньшинстве из-за удаления хавбека Олабирана Муйвы. В концовке игры ещё один мяч в ворота хозяев отправил нападающий Максим Барсов.

«Тамбов» потерпел первое поражение в последних 8 матчах в ФНЛ. Серия «Сочи» без поражений достигла 11 встреч (8 побед и 3 ничьи).

«Тамбов», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Сочи» (55) занимает третье место.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
13 апреля 2019, суббота. 15:30 МСК
Тамбов
Тамбов
0 : 3
Сочи
Сочи
0:1 – Песегов – 18, 0:2 – Юрганов – 22, 0:3 – Барсов – 90
Удаления: Муйва, 81 – нет
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