«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче ФНЛ

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал «Сочи». Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник Евгений Песегов, отличившийся на 18-й минуте. До перерыва преимущество «Сочи» увеличил защитник Игорь Юрганов. На 81-й минуте «Тамбов» остался в меньшинстве из-за удаления хавбека Олабирана Муйвы. В концовке игры ещё один мяч в ворота хозяев отправил нападающий Максим Барсов.

«Тамбов» потерпел первое поражение в последних 8 матчах в ФНЛ. Серия «Сочи» без поражений достигла 11 встреч (8 побед и 3 ничьи).

«Тамбов», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Сочи» (55) занимает третье место.