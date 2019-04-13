ЦСКА пропустил три мяча в домашнем матче впервые с сентября 2017 года

ЦСКА пропустил три мяча и потерпел поражение в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:3).



Так много на своём поле «армейцы» не пропускали на протяжении полутора лет. В последний раз соперникам московской команды удалось трижды отличиться в гостях в сентябре 2017 года – тогда ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» на «ВЭБ Арене» со счётом 1:4.



Подопечные Виктора Гончаренко остались на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 очками в активе. «Оренбург» набрал 32 балла и поднялся на 6-ю строчку. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».



В следующем туре ЦСКА предстоит на выезде сыграть с «Локомотивом». Матч состоится 20 апреля на стадионе «РЖД Арена».

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