Ахметов — о сейве вратаря «Енисея» Нестеренко: Юрчик, не зря тебя тренировал

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил выступление вратаря «Енисея» Юрия Нестеренко в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0). Футболисты хорошо знакомы по игре за казанский «Рубин».



На 7-й минуте встречи голкипер красноярской команды отразил пенальти, после чего среагировал на добивание и вновь не дал мячу оказаться в сетке ворот.



«Что творит эта машина. Юрчик, не зря тебя тренировал», — написал Ахметов в своём «твиттере».



«Енисей» набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (21) — на 14-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 22 матчах.

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