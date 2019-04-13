«Ахмат» — «Локомотив»: стали известны составы команд

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади, Нижич, Семёнов, Уциев, Иванов, Исмаэл, Шиманьский, Раванелли, Балай.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Швец, Мбенге, Митришев.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хёведес, Игнатьев, Рыбусь, Миранчук Ал., Фернандеш, Фарфан, Крыховяк, Баринов, Смолов.

Запасные: Медведев, Коченков, Лысов, Михалик, Идову, Тарасов, Кварацхелия, Денисов, Жемалетдинов, Тугарев, Эдер.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» состоится сегодня, 13 апреля, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.