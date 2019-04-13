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Гол Вернера помог «РБ Лейпциг» победить «Вольфсбург», «Байер» одолел «Штутгарт»

Гол Вернера помог «РБ Лейпциг» победить «Вольфсбург», «Байер» одолел «Штутгарт»
Футбол / Германия

В 29-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своём стадионе «Ред Булл-Арена» принимал «Вольфсбург» и одержал победу со счётом 2:0.

Хозяевам удалось выйти вперёд уже на 16-й минуте – точным ударом отметился полузащитник Кевин Кампль. На 28-й минуте преимущество «Лейпцига» увеличил нападающий Тимо Вернер.

Германия - Бундеслига. 29-й тур
13 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 – Кампль – 16, 2:0 – Вернер – 28

В параллельной встрече «Штутгарт» принимал «Байер». Матч прошёл на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол во встрече был забит на 64-й минуте. Его автором стал полузащитник Кай Хаверц, реализовавший пенальти.

Германия - Бундеслига. 29-й тур
13 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 – Хаверц – 64 (пен)
Удаления: Аскасибар, 90+1 – нет

В других матчах Бундеслиги «Вердер» на своём поле победил «Фрайбург» со счётом 2:1, а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха на выезде одолела «Ганновер-96» (1:0).

Германия - Бундеслига. 29-й тур
13 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Классен – 76, 2:0 – Гебре Селасси – 84, 2:1 – Вальдшмидт – 90+3
Германия - Бундеслига. 29-й тур
13 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Ганновер-96
Ганновер
0 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 – Раффаэл – 53
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