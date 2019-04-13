Гол Вернера помог «РБ Лейпциг» победить «Вольфсбург», «Байер» одолел «Штутгарт»

В 29-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своём стадионе «Ред Булл-Арена» принимал «Вольфсбург» и одержал победу со счётом 2:0.



Хозяевам удалось выйти вперёд уже на 16-й минуте – точным ударом отметился полузащитник Кевин Кампль. На 28-й минуте преимущество «Лейпцига» увеличил нападающий Тимо Вернер.

В параллельной встрече «Штутгарт» принимал «Байер». Матч прошёл на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный гол во встрече был забит на 64-й минуте. Его автором стал полузащитник Кай Хаверц, реализовавший пенальти.

В других матчах Бундеслиги «Вердер» на своём поле победил «Фрайбург» со счётом 2:1, а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха на выезде одолела «Ганновер-96» (1:0).