«МЮ» — «Вест Хэм»: Рохо выйдет в основе хозяев во второй раз в сезоне

«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч 34-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».



В основе «красных дьяволов» на встречу с «молотобойцами» оказался защитник Маркос Рохо, для которого этот выход на поле с первых минут станет вторым в нынешнем сезоне и первым с 5 декабря, когда тренерский штаб выпустил его в игре с «Арсеналом».



Состав «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Диогу Далот, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маркос Рохо, Хуан Мата, Фред, Поль Погба, Джесси Лингард, Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль.



Матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. За развитием событий встречи можно будет следить на «Чемпионате».