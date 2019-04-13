«Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Саутгемптон» оказался сильнее «Вулверхэмптона»

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Фулхэм» принимал ливерпульский «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Томас Кейрни, отличившийся на 46-й минуте после передачи нападающего Райана Бабеля. В середине второго тайма Бабель увеличил преимущество «дачников» — голевой пас отдал форвард Александр Митрович.

«Фулхэм» прервал серию поражений в чемпионате Англии из девяти матчей. Для «Эвертона» этот проигрыш стал первым в последних четырёх встречах.

Результаты других матчей 34-го тура АПЛ

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» — 3:1

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут» — 0:5

«Бёрнли» — «Кардифф Сити» — 2:0.