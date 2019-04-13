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«Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Саутгемптон» оказался сильнее «Вулверхэмптона»

«Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Саутгемптон» оказался сильнее «Вулверхэмптона»
Футбол / Англия

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Фулхэм» принимал ливерпульский «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Томас Кейрни, отличившийся на 46-й минуте после передачи нападающего Райана Бабеля. В середине второго тайма Бабель увеличил преимущество «дачников» — голевой пас отдал форвард Александр Митрович.

«Фулхэм» прервал серию поражений в чемпионате Англии из девяти матчей. Для «Эвертона» этот проигрыш стал первым в последних четырёх встречах.

Результаты других матчей 34-го тура АПЛ

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» — 3:1

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут» — 0:5

«Бёрнли» — «Кардифф Сити» — 2:0.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
13 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 – Кейрни – 46, 2:0 – Бабель – 69
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
13 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
3 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 – Редмонд – 2, 1:1 – Боли – 28, 2:1 – Редмонд – 30, 3:1 – Лонг – 71
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
13 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0 : 5
Борнмут
Борнмут
0:1 – Гослинг – 33, 0:2 – Фрейзер – 55, 0:3 – Брукс – 74, 0:4 – Уилсон – 82, 0:5 – Станислас – 90+2
Удаления: Кнокар, 68 – нет
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
13 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
2 : 0
Кардифф Сити
Кардифф
1:0 – Вуд – 31, 2:0 – Вуд – 90+2
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