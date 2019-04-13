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Моуринью посетил матч «Фулхэм» — «Эвертон»

Моуринью посетил матч «Фулхэм» — «Эвертон»
Футбол / Англия

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил футбольный матч.

Как сообщает BBC в «Твиттере», португальский специалист, в настоящий момент пребывающий без работы, был замечен на трибуне стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, где сегодня, 13 апреля, состоялся матч «Фулхэм» – «Эвертон» (2:0).

Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря прошлого года. В последнем матче под руководством португальца «красные дьяволы» на выезде проиграли «Ливерпулю» со счётом 1:3. За два с половиной года работы в стане манкунианцев Жозе завоевал с командой три трофея.

Ранее Моуринью также возглавлял «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал», с которыми успел выиграть 22 трофея. Среди них – два Кубка Лиги чемпионов и восемь побед в национальных чемпионатах.

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