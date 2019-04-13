В. Альварес: работа над ошибками поможет «Арсеналу» выйти в финал Кубка России

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес прокомментировал результат домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0).

«Наши соперники начали достаточно интенсивно, особенно в первые две минуты. Они оказывали достаточно сильное давление и не давали нам забрать мяч, в том числе и в обороне.

Да мы создавали сегодня много моментов, как и они, но мяч почему-то не залетал ворота. Мы должны продолжать в том же духе. Также важно, что мы снова сыграли на ноль в обороне.

Почему так редко бью по воротам? Всё зависит от игровой ситуации, такие решения должны приниматься достаточно оперативно. Если видишь, что коллега по команде находится в более выгодном положении, лучше отдать пас.

Каждый матч с «Уралом» нужно рассматривать, как отдельный поединок, но благодаря тому, что мы играем с ними много игр мы можем лучше понять их стиль игры и провести работу над ошибками. Такая работа над ошибками поможет нам добиться положительного результата в ответном матче Кубка и выйти в финал», — сказал Альварес в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Арсенал» проведёт ответный матч полуфинала Кубка России с «Уралом» 15 мая в Туле. Первая встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.