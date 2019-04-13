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«Марсель» обыграл «Ним» в матче Лиги 1

«Марсель» обыграл «Ним» в матче Лиги 1
Футбол / Франция

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Ним». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Марселя» Валер Жермен, отличившийся в середине второго тайма после передачи полузащитника Димитри Пайета. Спустя минуту хавбек Луис Густаво увеличил преимущество хозяев. В конце игры полузащитник «Нима» Тежи Саванье сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

«Марсель» прервал серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из трёх матчей (два поражения, одна ничья). Для «Нима» этот проигрыш стал первым в последних трёх встречах. В предыдущих турах команда Бернара Блакара одержала две победы.

«Марсель», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ним» (43) — 10-е.

Франция - Лига 1. 32-й тур
13 апреля 2019, суббота. 18:00 МСК
Марсель
Марсель
2 : 1
Ним
Ним
1:0 – Жермен – 72, 2:0 – Густаво – 73, 2:1 – Саванье – 82 (пен)
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