«Монако» — «Реймс»: Головин начнёт встречу с первых минут, Фалькао — на скамейке

Тренерский штаб «Монако» во главе с португальским специалистом Леонарду Жардимом определился с составом на домашний матч 32-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт встречу с первых минут.

Вратарь: Даниэль Субашич.

Защитники: Фоде Балло-Туре, Жемерсон, Джибриль Сидибе, Камил Глик.

Полузащитники: Адриен Силва, Александр Головин, Сеск Фабрегас, Маркуш Лопеш.

Нападающие: Желсон Мартинш, Стеван Йоветич.

Запасные: Диего Бенальо, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс, Жан-Эде Аолу, Насер Шадли, Винисиус Мораис, Радамель Фалькао.

Матч «Монако» — «Реймс» состоится сегодня, 13 апреля, в Фонвьее на стадионе «Луи II». Начало встречи запланировано на 21:00 мск.