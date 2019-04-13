«Монако» — «Реймс»: Головин начнёт встречу с первых минут, Фалькао — на скамейке

Тренерский штаб «Монако» во главе с португальским специалистом Леонарду Жардимом определился с составом на домашний матч 32-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт встречу с первых минут.
Вратарь: Даниэль Субашич.
Защитники: Фоде Балло-Туре, Жемерсон, Джибриль Сидибе, Камил Глик.
Полузащитники: Адриен Силва, Александр Головин, Сеск Фабрегас, Маркуш Лопеш.
Нападающие: Желсон Мартинш, Стеван Йоветич.
Запасные: Диего Бенальо, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс, Жан-Эде Аолу, Насер Шадли, Винисиус Мораис, Радамель Фалькао.
Матч «Монако» — «Реймс» состоится сегодня, 13 апреля, в Фонвьее на стадионе «Луи II». Начало встречи запланировано на 21:00 мск.
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