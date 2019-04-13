Фабрегас: я мог остаться в «Челси», но Сарри пришёл в команду со своим «сыном»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, почему он в минувшее зимнее трансферное окно покинул лондонский «Челси».

«Я мог продлить контракт с «Челси», чтобы остаться, но новый тренер пришёл в команду с игроком, к которому он относится как к собственному сыну. Мне было сложно принимать участие в каждом матче, а это именно то, что я хочу делать. Я люблю футбол. Не могу испытывать радость от того, что просто играю за «Челси».

По какой-то причине я не мог выходить на поле в каждой игре, даже если был лучшим. То же самое касается других футболистов «Челси». Поэтому я принял решение присоединиться к другому проекту. Думаю, он принесёт мне много удовольствия», — приводит слова Фабрегаса Goal.

Напомним, летом 2018 года «Челси» возглавил бывший тренер «Наполи» Маурицио Сарри. Вместе с итальянским специалистом к лондонскому клубу присоединился полузащитник Жоржиньо.