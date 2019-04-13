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«Истанбул» без Кудряшова в составе проиграл «Бешикташу»

«Истанбул» без Кудряшова в составе проиграл «Бешикташу»
Футбол / Прочие турниры

«Бешикташ» одержал победу в матче 28-го тура турецкой Суперлиги с «Истанбул Башакшехир», который состоялся сегодня, 13 апреля, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 35-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Робиньо. Под занавес первого тайма хозяева сравняли счёт усилиями хавбека Атибы Хатчинсона. Вскоре после начала второй половины встречи, на 52-й минуте, «Бешикташ» повёл в счёте – голом отметился нападаюший Бурак Йилмаз.

Российский защитник «Истанбула» Фёдор Кудряшов не попал в стартовый состав команды и провёл весь матч на скамейке запасных.

«Истанбул», несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Турции с 61 очком в активе. В тройке также находятся «Галатасарай» (55) и «Бешикташ» (53).

Турция - Суперлига. 28-й тур
13 апреля 2019, суббота. 19:00 МСК
Бешикташ
Стамбул
2 : 1
Истанбул Башакшехир
Стамбул
0:1 – Робиньо – 35, 1:1 – Хатчинсон – 42, 2:1 – Йилмаз – 52
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