«Истанбул» без Кудряшова в составе проиграл «Бешикташу»

«Бешикташ» одержал победу в матче 28-го тура турецкой Суперлиги с «Истанбул Башакшехир», который состоялся сегодня, 13 апреля, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Встреча завершилась со счётом 2:0.



На 35-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Робиньо. Под занавес первого тайма хозяева сравняли счёт усилиями хавбека Атибы Хатчинсона. Вскоре после начала второй половины встречи, на 52-й минуте, «Бешикташ» повёл в счёте – голом отметился нападаюший Бурак Йилмаз.



Российский защитник «Истанбула» Фёдор Кудряшов не попал в стартовый состав команды и провёл весь матч на скамейке запасных.



«Истанбул», несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Турции с 61 очком в активе. В тройке также находятся «Галатасарай» (55) и «Бешикташ» (53).

