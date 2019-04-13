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Гол Джеко принёс «Роме» победу в матче с «Удинезе»

Гол Джеко принёс «Роме» победу в матче с «Удинезе»
Футбол / Италия

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Удинезе». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Эдин Джеко, отличившийся на 67-й минуте после передачи форварда Стефана Эль-Шаарави.

Беспроигрышная серия римского клуба в чемпионате Италии достигла трёх матчей (две победы и одна ничья). Команда из Удине потерпела первое поражение в последних четырёх встречах. В предыдущих турах подопечные Игора Тудора одержали две победы и один раз сыграли вничью.

«Рома», набрав 54 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (32) — 16-е.

Посмотреть календарь игр итальянского первенства можно на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 32-й тур
13 апреля 2019, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
1 : 0
Удинезе
Удине
1:0 – Джеко – 67
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