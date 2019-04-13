Гол Джеко принёс «Роме» победу в матче с «Удинезе»

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Удинезе». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий Эдин Джеко, отличившийся на 67-й минуте после передачи форварда Стефана Эль-Шаарави.
Беспроигрышная серия римского клуба в чемпионате Италии достигла трёх матчей (две победы и одна ничья). Команда из Удине потерпела первое поражение в последних четырёх встречах. В предыдущих турах подопечные Игора Тудора одержали две победы и один раз сыграли вничью.
«Рома», набрав 54 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (32) — 16-е.
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