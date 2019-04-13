Хусаинов: никакого убийства ЦСКА не было, судья правильно удалил Фернандеса

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал два эпизода матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург» (2:3), по итогом которых защитник «армейцев» Марио Фернандес получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Встречу обслуживал арбитр Сергей Лапочкин.

«В первом эпизоде Марио непреднамеренно, но въехал рукой в лицо. Это жёлтая карточка. Так размахивать руками, конечно, нельзя. Красную в такой ситуации дают, если удар был нанесён с агрессией. Здесь этого не было. Лапочкин верно рассудил. Не имеет смысла говорить, что это было начало матча или первый фол Фернандеса. Значение имеет только эпизод сам по себе.

А теперь — по второй жёлтой Фернандеса. Международные инстанции уже давно обозначили, что нельзя играть открытой подошвой. Нельзя идти в отбор шипами. Позже запретили шипами играть и поверх мяча — это считается агрессивным, потому что ведёт к травмам соперников. Фернандес играл именно открытой подошвой поверх мяча. Судья должен был давать прямую красную карточку, согласно рекомендациям международного совета по правилам. Лапочкин дипломатично показал лишь вторую жёлтую. Никакого убийства ЦСКА по этим двум эпизодам точно не было», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.