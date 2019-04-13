Сёмин: оценка атаке «Локомотива» в игре с «Ахматом» — блестяще!

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил выступление команды в 23-м туре Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1), по итогам которого «железнодорожники» поднялись на второе место в турнирной таблице первенства.



«Локомотив» сейчас играет достаточно хорошо, стабильно. Сегодня вообще был очень хороший футбол с обеих сторон. Думаю, он был очень интересен для болельщиков, потому что и у «Ахмата» были моменты, и у нас тоже были ещё моменты. Ну и были забиты великолепные мячи.



Оценка нашей атаке — блестяще! Мы забили три мяча. Чорлука и Антон Миранчук нам нужны в каждой игре. Хорошо, что сегодня те футболисты, которые вышли вместо них, себя отлично проявили. Сейчас мы немного попразднуем, а потом будем думать о ЦСКА», — сказал Сёмин в эфире канала «Матч Премьер».