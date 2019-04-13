Барцальи объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи сообщил о решении завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона.



«Я завершу карьеру в июне. Я много думал об этом. Футболистам трудно смотреть в будущее, но когда начинаешь чаще получать травмы, приходится этим заняться. Футбол сильно изменился, и сейчас выросло много молодых игроков, в том числе в «Ювентусе». Я хочу посоветовать им всегда быть готовыми и слушать тех, у кого больше опыта», — приводит слова Барцальи Sky Sport Italia.



37-летний Барцальи начал карьеру в 1998 году. В последующие годы он успел поиграть за такие клубы, как «Асколи», «Кьево», «Палермо» и «Вольфсбург», а в 2011 году перешёл в «Ювентус», с которым семь раз подряд становился триумфатором Серии А. В сборную Италии защитник вызывался с 2004 по 2017 год, а в 2006 году стал чемпионом мира.

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