Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура получил травму в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:3), который состоялся сегодня, 13 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.



Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости. Медицинский штаб команды в ближайшее время определит программу восстановления игрока.



ЦСКА с 40 очками в активе занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре «армейцам» предстоит встретиться с «Локомотивом» в московском дерби. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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