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Погба: «Манчестер Юнайтед» повезло в матче с «Вест Хэмом»

Погба: «Манчестер Юнайтед» повезло в матче с «Вест Хэмом»
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу со счётом 2:1 в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Француз стал автором дубля, реализовав два пенальти.

«Игра была открытой, но мы действовали не очень хорошо. С теми шансами и пространством, что у нас были, возможно, мы играли слишком медленно. Нужно это исправить. Попытаемся это сделать и будем готовиться к следующей игре.

Не знаю, сказалась ли в матче с «Вест Хэмом» усталость от игры в Лиге чемпионов, но теперь нам нужно отдохнуть перед ответной встречей с «Барселоной».

Пенальти? Важно доставить мяч в ворота. Возможно, я обманул вратаря, но главное, что мы заработали три очка.

Думаю, нам повезло. Нужно просто это принять. Иногда везёт сопернику, сегодня повезло нам. Можем ли мы финишировать в четвёрке? Конечно, можем», — приводит слова Погба BBC со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.

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