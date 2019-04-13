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Кикнадзе — о Гилерме: такой игрок в воротах — огромное преимущество для команды

Кикнадзе — о Гилерме: такой игрок в воротах — огромное преимущество для команды
Футбол / РПЛ

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил выступление команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).

«Гилерме спокойно делает своё дело. Несмотря на латиноамериканский темперамент, он сохраняет хладнокровие, такой игрок в воротах — огромное преимущество для команды. Гиля вдохнул уверенность, дважды вытащив мяч в концовке первого тайма.

Братья отлично исполняют штрафные. Не буду выбирать, у кого лучше. У обоих прекрасные! И Антон, и Алексей — гордость нашего клуба.

Невыход Денисова? У нас не 11 игроков в команде, выйти готовы все. Если Юрий Палыч принимает такое решение, уверен, на это есть объективные причины.

Возвращение Фернандеша в стартовый состав говорит, во-первых, о том, что здоровье позволяет. Всё же травма была достаточно серьёзной. Во-вторых, вы же видите его игру. Его появление обусловлено не личными симпатиями — Ману старается по полной программе и выкладывается на сто процентов», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

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