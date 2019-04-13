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«Монако» потерял очки в третьем матче подряд, сыграв вничью с «Реймсом»

«Монако» потерял очки в третьем матче подряд, сыграв вничью с «Реймсом»
Футбол / Франция

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Реймс». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. На 65-й минуте его заменили на форварда Радамеля Фалькао.

«Монако» потерял очки в третьем матче подряд в чемпионате Франции. В предыдущих турах команда Леонарду Жардима один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Серия «Реймса» без побед достигла трёх встреч (одно поражение и две ничьих).

«Монако», набрав 32 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице французского первенства.

Результаты других матчей 32-го тура Лиги 1

«Кан» — «Анже» — 0:1

«Страсбург» — «Генгам» — 3:3

Франция - Лига 1. 32-й тур
13 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
0 : 0
Реймс
Реймс
Франция - Лига 1. 32-й тур
13 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Кан
Кан
0 : 1
Анже
Анже
0:1 – Рен-Аделед – 61
Франция - Лига 1. 32-й тур
13 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Страсбург
Страсбург
3 : 3
Генгам
Генгам
0:1 – Тюрам – 37, 1:1 – Ажорк – 39, 1:2 – До – 63, 2:2 – Прцич – 69, 3:2 – Ажорк – 73, 3:3 – Сорбон – 86
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